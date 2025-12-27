- Home
- Life
- Kitchen
- ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಟಿಪ್ಸ್
ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಟಿಪ್ಸ್
Easy ways to peel garlic: ಇಂದು ನಾವು ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಐದು ವಿಧಾನ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ..
ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಐದು ವಿಧಾನ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯವುದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವ ಅನೇಕರು ಈ ಜಂಜಾಟವೇ ಬೇಡವೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಐದು ವಿಧಾನ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ..
ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಧಾನ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಊದಿಕೊಂಡು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ.. ಖಾಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲಿನ ಜಾರ್ (ಮುಚ್ಚಳ ಸಮೇತ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಷಯ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಶಾಖದಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸುಡಬಹುದು.
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ
ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಫ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳನ್ನು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಚಾಕುವಿನ ಅಗಲವಾದ ತುದಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಮೃದುವಾದ "ಬಿರುಕು" ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಲಿಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಲಟ್ಟಣಿಗೆ (Rolling Pin) ಬಳಕೆ
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನೋಯಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಉರುಳಿಸಿದಂತೆ (ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ) ಉರುಳಿಸಿ. ಇದು ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.