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- ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಂಗಾರ! ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನು ನೋಡಿ ಮೀನುಗಾರರು ಫುಲ್ ಖುಷ್!
ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಂಗಾರ! ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನು ನೋಡಿ ಮೀನುಗಾರರು ಫುಲ್ ಖುಷ್!
ಕಾರವಾರದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಮೀನು ಬೇಟೆಯಾಗಿದೆ. ಏಂಡಿ ಬಲೆಗೆ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮೀನುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ವೈಭವ
ಕಾರವಾರ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ನೂತನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾರವಾರದ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಬೇಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಏಂಡಿ ಬಲೆಗೆ (Yendi Net) ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಏಂಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರವಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಬಲೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ತೂಕದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಜನ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹವಾಮಾನ ಏರುಪೇರು ಹಾಗೂ ಚಂಡಮಾರುತದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಪರ್ ಬೇಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೀನಿನ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವೆ.
ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರವಾನೆ
ಕಾರವಾರ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಯ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಜಾ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃಪೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೋಟ್ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ (Traditional Fishing) ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಮೀನುಗಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಹಿರಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.