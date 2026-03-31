ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಕಪಿರಾಯ; ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೋತಿಯ ಮೂಕರೋಧನೆ!
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 80 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಸಾವಿಗೆ ಮಂಗವೊಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ರೋದಿಸಿದ ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕೋತಿಯ ಕಂಬನಿ
ರಾಮನಗರ (ಮಾ.31): ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ತನಗೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುತ್ತು ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ, ಆಕೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಮಂಗವೊಂದು ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ (80) ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಂದು ಮಂಗ ತೋರಿಸಿದ ಮಮತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಕಲಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ತಿಂಡಿ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆಯೇ ಆ ಕೋತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ರೋದನೆ
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಪಿರಾಯ, ಅಜ್ಜಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ಮೂಕರೋದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಮುಖದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಆಕೆಯ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಮರುಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಏಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಂಗನ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರಾದರು.
ಅಪರೂಪದ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋತಿಗಳು ಜನರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಟ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಮಂಗನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಭಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಜನರು ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಹೋದರೂ ಮಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲದೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಮೇಲು ಅನ್ನೋದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿ.ವಿ. ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದವರೆಗೂ ಆ ಮಂಗ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಮಮಕಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ರೋದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ.