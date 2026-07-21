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- ಕೊಪ್ಪಳ 'ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಗ್ಗದ ಬಲ್ಡೋಟಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದ ರೈತರು'; ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಗೇಟ್ ಮುರಿದು ಆಕ್ರೋಶ!
ಕೊಪ್ಪಳ 'ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಗ್ಗದ ಬಲ್ಡೋಟಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದ ರೈತರು'; ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಗೇಟ್ ಮುರಿದು ಆಕ್ರೋಶ!
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 46ನೇ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಲ್ಡೋಟಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. 'ಬಲ್ಡೋಟಾ ಹಠಾವೋ, ಕೊಪ್ಪಳ ಬಚಾವೋ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೊಪ್ಪಳ (ಜು.21): ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ 46ನೇ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯು (46th Farmer Martyr's Day) ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಲ್ಡೋಟಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ (Baldota Factory) ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ನೂರಾರು ರೈತರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ:
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗವಿಮಠದಿಂದ (Gavi Matha) ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ರ್ಯಾಲಿಯು ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬ (Clock Tower), ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬಲ್ಡೋಟಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ (KRS Party) ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ (Ravi Krishna Reddy) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರೈತ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ರೈತರು:
ರ್ಯಾಲಿಯು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ (Basapura) ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. 'ಬಲ್ಡೋಟಾ ಹಠಾವೋ, ಕೊಪ್ಪಳ ಬಚಾವೋ' (Baldota Hathao, Koppal Bachao) ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಂದ ರೈತರು, ಪೊಲೀಸರ ತಡೆಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ರೈತರು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗೆ (Factory Lake) ನುಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಹರಸಾಹಸ:
ರೈತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ (Tight Police Security) ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೈತರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದು ರೈತರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಸಮಾವೇಶ:
ಬಲ್ಡೋಟಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಗೇಟ್ ಎದುರು ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿರುದ್ಧದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ (Movement) ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.