CSMT ಮುಂಬೈ-ಲಾತೂರ್-ಬೀದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯು CSMT ಮುಂಬೈ-ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು CSMT ಮುಂಬೈ-ಬೀದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 24 ಬೋಗಿಗಳಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 182 ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ-ಬೀದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
24 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ CSMT ಮುಂಬೈ- ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು CSMT ಮುಂಬೈ-ಬೀದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಓಡಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 182 ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ
ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ CSMT ಮುಂಬೈ- ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು CSMT ಮುಂಬೈ-ಬೀದರ್ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ರೈಲಿಗೆ 24 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22144
ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22107 CSMT ಮುಂಬೈ-ಲಾತೂರ್ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22108 ಲಾತೂರ್ - CSMT ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 26ರಿದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22143 CSMT ಮುಂಬೈ-ಬೀದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22144 ಬೀದರ್- CSMT ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೂ. 27ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಕೋಚ್ ವಿವರ
ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಥಮ ಎಸಿ, 3 ಎಸಿ II-ಶ್ರೇಣಿ, 5 ಎಸಿ III-ಶ್ರೇಣಿ, 9 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 4 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು 2 ಗಾರ್ಡ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 24 ಐಸಿಎಫ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನವೀಕರಣವು ಮುಂಬೈ, ಲಾತೂರ್ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಶ; ಮೆಟ್ರೋ ಮಾದರಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ‘ETCS’ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಕೆ-ರೈಡ್
ವರ್ಧಿತ ಕೋಚ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ
3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 182 ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 1 ಎಸಿ II-ಶ್ರೇಣಿ - 46 ಆಸನಗಳು, 1 ಎಸಿ III- ಶ್ರೇಣಿ - 64 ಆಸನಗಳು, 1 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ - 72 ಆಸನಗಳು. ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವರ್ಧಿತ ಕೋಚ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು-ದೆಹಲಿ ರೈಲಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಸಮೀಪ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ!