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- ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ 'ಐಎನ್ಎಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣ್' ಸೇರ್ಪಡೆ; ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆ!
ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ 'ಐಎನ್ಎಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣ್' ಸೇರ್ಪಡೆ; ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆ!
ಕಾರವಾರದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 'ಐಎನ್ಎಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣ್' (INS Malvan) ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ನೌಕೆಯು, ಶತ್ರು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ/ಕಾರವಾರ (ಜು.22): ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ (Indian Navy) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾನೆಲೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರವಾರದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕದಂಬ ನೌಕಾನೆಲೆಯಲ್ಲಿ (INS Kadamba Naval Base) ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 'ಐಎನ್ಎಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣ್' (INS Malvan) ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ (Strength of Atmanirbhar Bharat):
ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Make in India) ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ (Kochi Shipyard) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (Indigenous Technology) ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು (Technical Specifications):
'ಐಎನ್ಎಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣ್' ಕೇವಲ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೇಗ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
ಅಳತೆ: ಈ ನೌಕೆಯು 78 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ (Length), 11.26 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 2.7 ಮೀಟರ್ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವೇಗ: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 25 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ (Nautical Miles) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಹಡಗಿಗಿದೆ.
ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಲ್ಲಿ 7 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 57 ಸೇಲರ್ಸ್ಗಳು (Sailors) ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಲ್ವಾನ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ವೇಳೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳ ಬೇಟೆಗಾರ (The Submarine Hunter):
ಈ ನೌಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವಿತಿರುವ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು (Submarines) ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಡಗಿನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಅಭಯ್ ಸೋನಾರ್' (Abhay Sonar) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು (Sound Waves) ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುಗಳ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿ (Defense and Attack):
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿ.ಮೀ ನೇವಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗನ್ (Naval Surface Gun) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತೆಗೆ (Coastal Security) ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ.
ಕಾರವಾರದ ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ (Indian Ocean Region) ಭಾರತದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.