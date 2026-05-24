ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು ‘ಮಿನಿ ಹಿಮಾಲಯ’: ಮುಂಗಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಂಜಿನ ನಗರಿಯಾದ ಕಾಫಿನಾಡು!
ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಶಿಖರವು ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, 'ಮಿನಿ ಹಿಮಾಲಯ'ದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಾತಾವರಣವು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿನಿ ಹಿಮಾಲಯವಾದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಮೇ 24): ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯ (Pre-Monsoon) ಸಿಂಚನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರ್ವತ ಶಿಖರವಾದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ (Mullayanagiri) ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಲ್ಲಿ ‘ಮಿನಿ ಹಿಮಾಲಯ’ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಚಂದ್ರದ್ರೋಣಗಿರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಹಿಮದ ರಾಶಿ!
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ (Chandradrona Hill Range) ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಜಿನ ನಗರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ತಪ್ಪಲಿನವರೆಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಬಿಳಿ ಮಂಜಿನ ರಾಶಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಇಡೀ ಗಿರಿ ಸಾಲು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು ಹೊದ್ದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮಂಜು ಕರಗಿ ಹಸಿರು ಕಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ಈ ‘ಮಂಜು-ಮೋಡಗಳ’ ಆಟ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ ಸಂಭ್ರಮ: ಗಿರಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಜನಸಾಗರ
ವಾರಾಂತ್ಯದ (Weekend) ರಜಾದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಫಿ ನಾಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಗೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಅದ್ಭುತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾ, ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಅನುಭವ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟೂ ದಾರಿ ಕಾಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ (Zero Visibility). ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕಾಫಿ ನಾಡಿನ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತರಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.