ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ; ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವತ್ತೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ..!
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯು (RRB) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ 119 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯು (RRB) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ (Section Controller - CEN No.03/2026) ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಪದವೀಧರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
ಒಟ್ಟು 119 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳ (Zones) ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
- ಬೆಂಗಳೂರು: 08 ಹುದ್ದೆಗಳು
- ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್: 05 ಹುದ್ದೆಗಳು
- ಚೆನ್ನೈ: 09 ಹುದ್ದೆಗಳು
- ಅಹಮದಾಬಾದ್: 11
- ಅಜ್ಮೀರ್: 01
- ಭೋಪಾಲ್: 06
- ಭುವನೇಶ್ವರ: 06
- ಬಿಲಾಸ್ಪುರ: 04
- ಚಂಡೀಗಢ: 06
- ಗುವಾಹಟಿ: 01
- ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ: 10
- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 08
- ಮಾಲ್ಡಾ: 07
- ಮುಂಬೈ: 06
- ಮುಜಾಫರ್ಪುರ: 03
- ಪಾಟ್ನಾ: 06
- ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್: 04
- ರಾಂಚಿ: 14
- ಸಿಲಿಗುರಿ: 05
- ಗೋರಖ್ಪುರ: 05
- ತಿರುವನಂತಪುರಂ: 04
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ಅರ್ಹತೆಗಳು
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ (Graduate Degree) ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 33 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿರಬೇಕು.
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ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಏಕ ಹಂತದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT)
- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ (CBAT)
- ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (Document Verification)
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (Medical Examination)
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ವೇತನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
- ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 35,400 ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಸಾಮಾನ್ಯ/ಬಿಸಿ/ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: 500 ರೂ.
- ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಮಹಿಳೆಯರು/ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್/ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು/ದಿವ್ಯಾಂಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: 250 ರೂ.
- ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ: ಜುಲೈ 15, 2026.
- ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026.
- ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2026.
- ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ (Correction window) ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಿಂದ 26, 2026 ರವರೆಗೆ.
- ಸ್ಕ್ರೈಬ್ (Scribe) ವಿವರ ನೀಡಲು: ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ 31, 2026 ರವರೆಗೆ
- ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
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