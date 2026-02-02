- Home
ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ GDS ನೇಮಕಾತಿ 2026ರಲ್ಲಿ 28,740 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೇಮಕಾತಿ ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸೇವಕರ 28,740 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸೇವಕ್ (GDS) ನೇಮಕಾತಿ 2026ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 28,740 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ GDS ಸಂಬಳ 2026: GDSಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ?
GDS ನೇಮಕಾತಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಸಿಗಲಿದೆ. GDS ಮತ್ತು ABPM ಹುದ್ದೆಗೆ ₹10,000 ದಿಂದ ₹24,470 ಹಾಗೂ BPM ಹುದ್ದೆಗೆ ₹12,000 ದಿಂದ ₹29,380 ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇತನವು ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ (TRCA) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ.
GDSಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
GDS ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
GDS ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು: ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿ
GDS ನೇಮಕಾತಿ 2026ಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯ ಕಡ್ಡಾಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು.
ವಯೋಮಿತಿ
ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷ. ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸುವವರಿಗೆ GDS ನೇಮಕಾತಿ 2026 ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಓದಿ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
