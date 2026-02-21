‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಐ ಆಧರಿತವಾದ 17 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಐ ಆಧರಿತವಾದ 17 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಐ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದಿನ-2026ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ವಲಯವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಐ ವಲಯವು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ತಲ್ಲಣವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಲ್ಲಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಎಐ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಅಲೆಯು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಎಐ ಆಧರಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ:
‘ಫ್ರಂಟ್-ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎ ಟೆಸ್ಟರ್ಗಳು, ಐಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಐ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಎಐ ಲೀಡ್ಗಳು, ಎಐ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ 17 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಎಐ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದರು.
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೌಕರಿಗೆ ಶಾಕ್?
- ಫ್ರಂಟ್-ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು
- ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎ ಟೆಸ್ಟರ್ಗಳು
- ಐಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು
- ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು