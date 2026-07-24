ಜೀಪ್ ತನ್ನ 85ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 'ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ 85ನೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್' ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 85 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಾ ಎಐ (CARA AI) ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಗತ್ತಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಜೀಪ್' ಇದೀಗ ತನ್ನ 85ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಜೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಯರ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಜೀಪ್, ಈ ವಿಶೇಷ 'ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಎಯ್ಟಿಫಿಫ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್' ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ 85ನೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ನ ಕೇವಲ 85 ಕಾರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ?
ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ 18 - ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಮಾಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕಾರಿನ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು '85ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಎಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಲಾಂಜ್/ಸನ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು 'ಕಾರಾ ಎಐ'
ಈ ಕಾರಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರಾ ಎಐ (CARA AI) ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರಿನ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 52 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರಿಮೈಂಡರ್ಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
85 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ
ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ & ಡೈರೆಕ್ಟರ್ (ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್) ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಿಯೇಶ್, "ಕಳೆದ 85 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವಾಹನವಾಗಿರದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜೀಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 85 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜೀಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ 85ನೇ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 36.05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಾ ಎಐ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರುಗಳು 30.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಜೀಪ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಟೆಲ್ಲಾಂಟಿಸ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಜೀಪ್, ಸಿಟ್ರನ್, ಫಿಯೆಟ್, ಮಾಸೆರಾಟಿ, ಪಿಯುಗಿಯೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2038ರ ವೇಳೆಗೆ 'ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ' ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.