ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
Vande Bharat Train Price: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯೆಷ್ಟು? .
ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೈಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಚ್ಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ
ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೂ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳು LHB ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 16 LHB ಕೋಚ್ಗಳ ಪೂರ್ಣ Rackಗೆ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 15-20 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ರಾಜಧಾನಿ ಅಥವಾ ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 80-90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 30-40% ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ
ವಂದೇ ಭಾರತ್ನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಕೋಚ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯ
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ವಿಮಾನ ಶೈಲಿಯ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂವೇದಕ ಆಧಾರಿತ ಜೈವಿಕ-ಶೌಚಾಲಯ, ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ
ಅಂದಹಾಗೆ 16 ಬೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು 115-120 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕೋಚ್ ಸುಮಾರು 6-7 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (KAVACH), ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವಿಕೆ, ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಟಾಕ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
