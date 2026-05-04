ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ Thalapathy Vijay; ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನಟ
Thalapathy Vijay: ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಜನರ ಮತವನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಸೌಮ್ಯ ನಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಶೈಲಿಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ
ಡಿಎಂಕೆಯ 'ದೊಡ್ಡಣ್ಣ' ಇಮೇಜ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು
ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸೆಳೆದ 'ಸಂಬಂಧ'
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಬಳಸಿದ ಈ ಪದ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 'ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜಗಳ ಆಡೋರು' ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು: ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಗಿಂತ, ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ನಾಯಕರೇ ಇಷ್ಟ.
'ಅಂಕಲ್' ಎಂಬ ಪದ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು: ಡಿಎಂಕೆ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಸೌಮ್ಯ ನಡೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಪದದಿಂದ ವಿಜಯ್, ತಟಸ್ಥ ಮತದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೃಹಿಣಿಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂಕಲ್' - ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ
ವಿಜಯ್ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಡಿಎಂಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಕಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಅಂಕಲ್.. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗದ ಧರ್ಮಸಂಕಟ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬೈದರೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಈಗ ಸಿಲುಕಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮಾತು, ಡಿಎಂಕೆಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯದ ಆರಂಭ
ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ, ಡಿಎಂಕೆಯಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಪದದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂಕಲ್' ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಮಾತು, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೆ.
ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ತೋರಿಸುವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಈ 'ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ' ಮತ್ತು 'ಅಧಿಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ' ನಡುವಿನ ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
