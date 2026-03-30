ಸೀಟಿ ಹಿಡಿದು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ₹404.58 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರಂಬೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯದ ವಿವರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ (TVK) ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿವೆ.
ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಚರಾಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 404.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು (Movable Assets) ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4,04,58,57,196 ರೂಪಾಯಿ ಚರಾಸ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಳಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ. ಅವರ ವಾಹನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ BMW 530, BMW i7, ಟೊಯೋಟಾ ಲೆಕ್ಸಸ್ 350 ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ ನಂತಹ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ವಿವರ
ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ:
2021-22: ₹237.46 ಕೋಟಿ
2022-23: ₹198.71 ಕೋಟಿ
2023-24: ₹105.69 ಕೋಟಿ
2024-25: ₹184.53 ಕೋಟಿ
(2020-21 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ₹8.04 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು).
ಪತ್ನಿಯ ಆದಾಯ
ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ 2020-21ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6,13,520 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆರಂಬೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರಂಬೂರ್ (Perambur) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ 'ಸೀಟಿ' (Whistle) ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ವಿಜಯ್, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು "ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ" ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
