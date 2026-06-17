ಮದ್ಯದ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ!
ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮವು (Tasmac) ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ₹10 ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 'AI' ಬಾಟಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ ಆರಂಭ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ (Tasmac) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೋಮವಾರದಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವ 'ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಮರುಸಂಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ನೌಕರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಗ್ಮೋರ್ನ ಬಳಿ ಮೊದಲ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ
ಚೆನ್ನೈನ ಎಗ್ಮೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮೀಪದ ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 480 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ (Pilot Basis) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರಿಸೈಕಲ್' (Recykal) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ರಿಫಂಡ್; ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕ ನೇರ ಹಣ ಪಾವತಿ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಗದಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ (MRP) 15 ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲು ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಂತ್ರದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಫಂಡ್ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಯುಪಿಐ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
3,000 ಬಾಟಲಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಲರ್ಟ್
ಈ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,000 ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಲು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ (SMS) ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಯಂತ್ರವು ಬಾಟಲಿಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಬಾರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ
ಮದ್ಯದ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಾಟಲಿ ಮರುಸಂಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೈಯಾರೆ (ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ) ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ದೂರಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೌಕರರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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