PhonePe, G Pay ಅಥವಾ Paytm.. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಆಪ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
UPI: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
UPI ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಂದಿದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಜನರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೀದಿಬದಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಲಿ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಜನರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕಂತೆ ನೋಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು. ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಿಕ್ಷಕರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡೋಕೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ?
ಜನರು ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿ, ಶಾಪಿಂಗ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕವೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇ ಮಾಡಲು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆಪ್ಗಳಿವೆ. PhonePe, Google Pay, Paytm ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ; ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಫೋನ್ಪೇ(PhonePe), ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇದ(Google pay) ಇದೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ(Paytm) ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯುಪಿಐ ಪವಾತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಫೋನ್ ಪೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ. PhonePe ಮತ್ತು Google Pay ನ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಸರಿಸುಮಾರು 77.9% ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಫೋನ್ಪೇ: 45.6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ.
ಫೋನ್ಪೇ: 45.6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ.
ಗೂಗಲ್ ಪೇ: 32.3% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ.
ಪೇಟಿಎಂ: 8% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ.
ನವಿ: 4.4% ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ.
ಸೂಪರ್ಮನಿ: ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 1.7%.
ಭೀಮ್: 1% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾಮ್ಆಪ್: ಇದರ ಪಾಲು 0.9%.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪೇ: 0.7% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
CRED: ಇದರ ಪಾಲು 0.6%.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್: ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಕೂಡ 0.6%.
ಪೇಟಿಎಂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಚ್ಚರಿ
ಈ UPI ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Paytm ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 8% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, PhonePe ಮತ್ತು Google Pay ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಸರಿಸುಮಾರು 77.9% ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
UPI ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ MDR ನಿಯಮವೇನು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (MDR) ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. UPI MDR ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಆಯ್ದ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ MDR ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, NPCI ಯುಪಿಐ ಎಂಡಿಆರ್ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು, ಇದು ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ದ ಯುಪಿಐ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ 0.4% ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹300 ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿದೆ.
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