ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕವು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಉಡುಪಿ: ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ, ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು, ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ . ವಿಲೀನವು ಷೇರುದಾರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ತನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಲೀನದ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು "ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಲುವೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕವು ಹೊರಬರಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ 10.30% ಪಾಲನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೋರಿ ನಿರಂತರ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು- ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ 28 ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್ ವರೆಗೆ 33 ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 164 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 24, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 4, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 6 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 739 ಕಿ.ಮೀ. ಹಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ರೋಹಾ-ವೀರ್ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಂವ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 55 ಕಿಮೀ ಹಳಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಉಳಿದ 684 ಕಿ.ಮೀ. ಹಳಿಗಳ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 263 ಕಿ.ಮೀ. ಹಳಿಗಳ ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಚಿವ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲೀನ ಏಕೆ?
ಈ ವಿಲೀನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ KRCL ನ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹಳಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನವೀಕರಣಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ನೆಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ (KRCL) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೋಹಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 1998 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯು 1990 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟಗುಟ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವಿನ ಸವಾಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇತುವೆಗಳು, 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಂಗಗಳು (ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗ ಸೇರಿ) ಮತ್ತು 146 ನದಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.