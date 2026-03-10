LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ನಿಯಮ- ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ: ಏನಿದು ರೂಲ್ಸ್?
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಳ ಸಂತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯನ್ನು 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಸ ನಿಯಮ
LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮರುಪೂರಣ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 21 ದಿನಗಳಿಂದ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು 25 ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಳ ಸಂತೆ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. LPG ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಳ ಸಂತೆಯನ್ನು (black market) ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 25 ದಿನಗಳ ಇಂಟರ್-ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನು (LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮ) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ
ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹೊರಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು ವಾಯುಯಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನದ (ATF) ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುಯಾನ ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.
LPG ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆದೇಶ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು LPG ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯ LPG ಅನಿಲ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ
ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು LPG ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶೀಯ LPG ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಧನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರತವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಅದರ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿವೆ.
