ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಸಾಗುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತವೂ ತತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಭಾರತದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯು ಹೊಸ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತಾ ಜೀವನಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಏಕೆ ಬೇಕು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಶೇ. 85-88 ರಷ್ಟು ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮೂಲಕವೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 3ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದುದಾರನಾಗಿದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಭಾರತದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆಮದು ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೇ ಈಗ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡಚಣೆಯು ಭಾರತದ ಒಳಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಲಸಂಧಿಗೇ ಕೊಕ್ಕೆ
ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇರಾಕ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 85 ರನ್ನು ಆಮದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾರತವೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಆಮದುಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ (ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ) 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.