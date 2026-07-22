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- PAN Card 2.0: ಹಳೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆಯೇ? ಹೊಸ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
PAN Card 2.0: ಹಳೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆಯೇ? ಹೊಸ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇ-ಕೆವೈಸಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
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Image Credit : Chatgpt
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ
ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳವರೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ 2.0' ಎಂಬ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇನಲ್ಲ.
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Image Credit : Asianet News
ಯಾವ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆ?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು: ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಲಿಂಗದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
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Image Credit : youtube
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ (e-PAN) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ (e-PAN) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ (incometax.gov.in) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. 'Quick Links' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'Link Aadhaar Status' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, 'Instant e-PAN' ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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