ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಡಗು ದುರಂತದಲ್ಲಿ 12 ಚೀನೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನಿಂದ 12 ಮಂದಿ ಚೀನೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಯು ಜಿಯಾನ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಏರ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಮಯೋಚಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಚೀನೀ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (PLA) ಸ್ಥಾಪನೆಯ 99 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಯು ಜಿಯಾನ್, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೆನೆದರು.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಹಡಗೊಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಚೀನೀ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದವು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತೋರಿದ ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಹಳಿಗೇರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಭಯ ದೇಶಗಳೂ ಸಹ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಫಲವಾಗಿ, ಚೀನಾ-ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸದ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಪಾತ್ರ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇನೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಯು ಜಿಯಾನ್, ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಡುವಿರುವ ಗಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸದಾ ನಂಬುತ್ತೇವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಇಚ್ಛೆ
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಜಿಯಾನ್, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಸಮಾರೋಪ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಣಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿದೆ. ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.