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- ರೈಲಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮನೆಗೆ ತರ್ತೀರಾ? ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನಷ್ಟ..! ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರೆ ಜೈಲೂಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ರೈಲಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮನೆಗೆ ತರ್ತೀರಾ? ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನಷ್ಟ..! ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರೆ ಜೈಲೂಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ಕಿಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ₹104 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1.27 ಕೋಟಿ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನ
ಆರ್ಟಿಐ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2022 ರಿಂದ ಮೇ 2024ರವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1.27 ಕೋಟಿ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ಸೇವೆಗಳು 2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುನಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಈ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ದೇಶದ 18 ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳ ಪೈಕಿ 16 ವಲಯಗಳ 54 ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
2022ರಿಂದೀಚೆ ಶೇ. 56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಆರ್ಟಿಐ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನವು ಶೇ. 56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾದರೂ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನ?
ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ, ಬಿಕಾನೇರ್ನಲ್ಲಿ 25.76 ಲಕ್ಷ, ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ 9.31 ಲಕ್ಷ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 8.21 ಲಕ್ಷ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 8.17 ಲಕ್ಷ, ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ 8.09 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 6.94 ಲಕ್ಷ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹104.51 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಆರ್ಟಿಐ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಡ್ರೋಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹104.51 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಂಬಳಿ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕದಿಯುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ
ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಂಬಳಿ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ದಿಂಬು, ಟವೆಲ್ನಂತಹ ಬೆಡ್ರೋಲ್ ವಸ್ತುಗಳು ರೈಲ್ವೆಯ ಆಸ್ತಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿ (ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸ್ವಾಧೀನ) ಕಾಯ್ದೆ, 1966'ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಅಥವಾ ದಂಡ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲ ಸಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೇ?
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹1000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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