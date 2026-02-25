- Home
- News
- India News
- Kerala Renamed: ಕೇರಳ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಕೇರಳಂ': ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Kerala Renamed: ಕೇರಳ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಕೇರಳಂ': ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದು ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಕೇರಳಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಕೇರಳ'ದಿಂದ 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದು ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾಷೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 'ಕೇರಳಂ' ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜೂನ್ 24, 2024 ರಂದು ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಕೇರಳ' ಬದಲಿಗೆ 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದು ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದೇ ಇದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 'ಕೇರಳ' ಎಂದೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. 1956ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ.
ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಜನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'Kerala' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 'ಕೇರ್' ಎಂದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು 'ಅಲಂ' ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ. ಅಂದರೆ, 'ನೀರಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಭೂಮಿ' ಎಂಬುದೇ 'ಕೇರಳಂ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೇರಳಪುತ್ರ' ಎಂಬ ಪದದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಚೇರಲಂ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 'ಕೇರಳಂ' ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಚ' ಮತ್ತು 'ಕ' ಧ್ವನಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕೇರಾ' ಎಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು 'ಆಲಂ' ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ. ಹೀಗಾಗಿ 'ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ನಾಡು' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿಯೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರು (ಚರಾಲ್) ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 'ಚರಾಲ್ > ಚೇರಲಂ > ಕೇರಳಂ' ಎಂಬ ಪದವು ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ