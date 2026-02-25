ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ನೇಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್' ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯು ಕೇರಳಿಗರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳ ಮೂಲದವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನೇಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ (ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಕಾರ್ಡ್) ಮಸೂದೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಜನತೆಗೆ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿವೆಯೋ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ಮಹತ್ವ
ನೇಟಿವಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದು ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಭಾವಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?:
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತಾವು ಕೇರಳದವರೇ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ನಂಟಿರಬೇಕು. ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಗೊತ್ತಾದರೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ 5,000 ರು. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
