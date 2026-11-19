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- ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಗೋಡಂಬಿ; ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ!
ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಗೋಡಂಬಿ; ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ!
ಗೋಡಂಬಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ₹1,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗೆ ಕೆಜಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಂತಾಲ್ ಪರಗಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಹಿತವಾದ ತಾಪಮಾನ ಗೋಡಂಬಿ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನುಗಳ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡಂಬಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮ್ತಾರಾ, ಈಗ ಗೋಡಂಬಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ಗ ಯಾಕೆ?
ಜಮ್ತಾರಾದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ಗೋವಾ, ಕೇರಳದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚವೂ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತರಕಾರಿಯಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಡಂಬಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಜಮ್ತಾರಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು, ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನರು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಸಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕಿಲೋಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 50 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವು
ಜಮ್ತಾರಾದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಗೋಡಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಹಸಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೂಕ್ತ ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ರೈತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ
ಜಮ್ತಾರಾ ಗೋಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಜಮ್ತಾರಾ ಗೋಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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