US ಕನಸು ಭಗ್ನ! ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎಫ್-1(F-1 VISA) ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (CBP) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ
US ಕನಸು ಭಗ್ನ! ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾನ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎಫ್-1(F-1 VISA) ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (CBP) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆತನ ಯುಎಸ್ ವೀಸಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಆತನಿಗೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವೀಸಾ ರದ್ದು!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ನನ್ನ ವೀಸಾ ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕುಡಿದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ, ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ವೀಸಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
F-1 ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು?
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ F-1 ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಸಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
- F-1 ವೀಸಾ ಎಂಬುದು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಲಸೆರಹಿತ ವೀಸಾ ಆಗಿದೆ.
- ಈ ವೀಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅರ್ಹನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
I-20 ಮತ್ತು SEVIS ದಾಖಲೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ವೀಸಾ ರದ್ದು!
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫಾರ್ಮ್
I-20 ಮತ್ತು SEVIS ದಾಖಲೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಲಸೆರಹಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಮೂನೆ I-20 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ US ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು SEVIS, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಂದರ್ಶಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(Student and exchange visitor), ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ US ಸರ್ಕಾರದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳು ಏಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು?
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ವೀಸಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಲಸೆ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ವೀಸಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನವು F-1 ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು I-20 ಮತ್ತು SEVIS ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ವೀಸಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ವೀಸಾ ರದ್ದತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಹೊಸ F-1 ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಿಂದಿನ ವೀಸಾ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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