ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್ಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜೈಷ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಕೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಬೇಧಿಸಿದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರೋಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ಉಗ್ರನ ಗೆಳತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವೀಧರೆ, ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್! (Arpita Sarkar). ಇವಳ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. 22 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಪಿತಾ, ಜೈಷ್-ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಏನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಲು ಈಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಮದಿದೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ನ 22 ವರ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಪಿತಾ, ಒಂದು ದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀಮ್ ಮಂಡಲ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಳು. ಬಳಿಕ ಇದು ಲವ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿತು. ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಮೀಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಭಾಗವಾದಳು ಅರ್ಪಿತಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಉದ್ದೇಶವೋ ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಂದರಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಸಂಚುರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವೀಧರೆ
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಪಿತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಪಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು STF ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ
ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾ ನಡುವಿನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯು ಹಲವಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ತನಿಖೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಪಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್ಳ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರನ್ನು ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮಾನ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.