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- 50 ವರ್ಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು..
50 ವರ್ಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು..
ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬರೆದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಪತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಆ ಪತ್ರ ಯಾವುದು? ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
ನವದೆಹಲಿ: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಶೌಚಾಲಯ (Toilet) ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬರೆದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಪತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಆ ಪತ್ರ ಯಾವುದು? ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ. ಹೀಗಿದೆ..
1853ರಲ್ಲಿ ರೈಲು ಆರಂಭ, ಆದರೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 1853 ರಂದು ಮೊದಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರೈಲು ಜಾಲವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಿಸಿದ ಓಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಪತ್ರ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1909 ರಲ್ಲಿ ಓಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಹಮದ್ಪುರ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಊದಿದ್ದರಿಂದ ರೈಲು ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಓಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಕತೆ
ಓಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೋಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧೋತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರೈಲು ಹಿಡಿಯಲು ಓಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಓಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಅವರು ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ದೂರು ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು, ನಾನು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಕಾಯದೆ ರೈಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲೋಟ ಮತ್ತು ಧೋತಿ ಹಿಡಿದು ಓಡುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಗಾರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ
ಓಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಅವರ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1909 ರಲ್ಲಿ 50 ಮೈಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆತ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
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