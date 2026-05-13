ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 14 ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದ ರೈತ: ವಿಸ್ಮಯ ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರ
ರೈತ ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ, ಕಸಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರ್, ಅಮ್ರಪಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವು ಅಪರೂಪದ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಸರ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ
ಗುಜರಾತ್ನ ಅಮ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಿರ್ನ ಕೇಸರ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿತಾಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 14 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾವಿನ ಘಮಲು
ಕಸಿ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಮರವು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗಳ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಸರ್, ಅಮ್ರಪಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ
"ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರ್, ಅಮ್ರಪಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ, ಬಾದಾಮಿ, ಗುಲಾಬಿ, ರಸಬರಿ, ಜಮದಾರ್, ಕಲಾ ಜಮದಾರ್, ಹಪಸ್ ಮತ್ತು ತೋತಾಪುರಿ ಸೇರಿವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನವಾಬಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನವಾಬಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಗುಜರಾತ್ನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಕಸಿ ವಿಧಾನ
ಉಕಾಭಾಯಿ ಭಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಬಹು ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಧಾರಿತ ಕಸಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ರೈತರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
