ನವವಿವಾಹಿತ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನ, ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲು
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಯ ಆರೋಪದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ವಕೀಲ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾವನ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ,
ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
33 ವರ್ಷದ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 12ರ ರಾತ್ರಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಇದೀಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಹಲ್ಲೆ, ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಪಾತ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ತ್ವಿಶಾಳ ಪತಿ ವಕೀಲನಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪೋಷಕರು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರಜನೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ವಿಶಾಳ ಪತಿ ವಕೀಲ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ತ್ವಿಶಾಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಭೋಪಾಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮೇ 18 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತ್ವಿಶಾ 2024ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ವಿಶಾ 2024ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ವರದಿ ತ್ವಿಶಾಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಪೂನಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಆಕೆ ಅನೇಕ ಕನಸು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಜೀವನವು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಅಳಿಯನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ವಿಶಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ
ತ್ವಿಶಾಳ ಕುಟುಂಬವು ಆಕೆಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ವಿಶಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸಾವಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು ಆಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ (MTP) ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ವರದಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ, ತ್ವಿಶಾಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಯೋಜಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಂತರ ತ್ವಿಶಾ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೇಜರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಆರೋಪಗಳು
ತ್ವಿಶಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಆಕೆಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್, "ಈ ಮಗು ನನ್ನದಲ್ಲ" ಎಂದು ತ್ವಿಶಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿ ನೋಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.
ಈ ಮಾತುಗಳು ತ್ವಿಶಾಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ನಂಬಿದೆ.
ತ್ವಿಶಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆರೋಪಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿವೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಗಾಯ
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉಂಟಾದ ಹಲವು ಗಾಯಗಳ (ante-mortem injuries) ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತ್ವಿಶಾಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
Ante-mortem injuries ಎಂದರೆ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆದ ಗಾಯಗಳು.
ಈ ಗುರುತುಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಆರೋಪ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತ್ವಿಶಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ವಿಶಾ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಳು. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು "ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ" ಎಂದು ನಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ತಂದೆ ಆಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ತ್ವಿಶಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪಗಳು ಈಗ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ತ್ವಿಶಾಳ ಕೊನೆಯ ಫೋನ್ ಕರೆ
ಕುಟುಂಬ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವಿಶಾಳ ಕೊನೆಯ ಫೋನ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಆಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಳು.
ಕರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಅಳುತ್ತಾ, "ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳಂತೆ.
ಆಕೆ ಭೋಪಾಲ್ ತೊರೆದು ನೋಯ್ಡಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ತ್ವಿಶಾ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯವು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಐ ಅಥವಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ತನಿಖೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಗ್ರಹ
ತನಿಖೆಯ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವಿಶಾಳ ಕುಟುಂಬವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವವು ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೆದರುತ್ತಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಈ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತ್ವಿಶಾಳ ಕುಟುಂಬವು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅವರು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ
ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ:
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಫೋನ್ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ
- ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ
- ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
- ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಪಗಳು
- ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಯ ಆರೋಪಗಳು
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕರಣ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇತರರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ನೋವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ
ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾಳ ಸಾವು ದುಃಖ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ.
ಮೇ 12 ರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿರುಕುಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವೇ?
ಗಾಯಗಳು ಹಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒತ್ತಡವಿತ್ತೇ?
ಈಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
