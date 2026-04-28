ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಎಷ್ಟು ತರಬೇಕು? ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯವನ್ನು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
2 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯೊಂದು ಭಾರೀ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ತಂದರೆ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಏರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಿಯಮ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ಲೀಟರ್ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಬೈನ್ಸ್ ಈ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 2 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇರಳ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ?
ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮದ್ಯ ತರಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ!
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಿರುವುದು ಕೂಡ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
