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- Amarnath Yatra: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ CRPF ಭದ್ರಕೋಟೆ, ದಾರಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಯೋಧರು! ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ 24/7 ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ
Amarnath Yatra: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ CRPF ಭದ್ರಕೋಟೆ, ದಾರಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಯೋಧರು! ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ 24/7 ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ
2026ರ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರು ಕಾವಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.,
Amarnath Yatra: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ CRPF ಭದ್ರಕೋಟೆ
2026ರ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರು ಕಾವಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ., ನಿರಂತರ 'ರೋಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ' (ROP) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತೆಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರೊಂದೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ 84ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ರಾಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದರ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್' ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
CRPF ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ 84ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎನ್. ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸುಧಾರಿತ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
CRPF ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣನ್, "ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಜುಲೈ 2 ರಿಂದ ಚಂದರ್ಕೋಟ್ ಲಂಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ತುರ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ವರ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 20 ರಿಂದ 30 ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭದ್ರತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಯಾತ್ರಿ ಜಿತೇಂದರ್ ಬೋಹ್ರಾ, "ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸೇನೆ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್, ಇದು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಇದು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೇನೆ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನಂಬದಂತೆ ಮನವಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯಾತ್ರಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಶ್ವಾಹ, ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. "ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ
ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಈ 57 ದಿನಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ..
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