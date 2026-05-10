ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ; ಸಿಎಂ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು? ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ನೋಡಿ!
ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ 624 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ನೆಹರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭತ್ಯೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಬರಿ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೂ ವಿಜಯ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ದಳಪತಿ ಬಳಿ ಇದೆ 624 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ!
ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ 27 ಪುಟಗಳ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 624 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್: ಚೆನ್ನೈನ ಐಒಬಿ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಂ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 213.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್: ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ: ಸುಮಾರು 220 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು: ಸುಮಾರು 13.52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಜಯ್ ಬಳಿಯಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ: ವಿಜಯ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 883 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 4.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳಿವೆ.
ಸಾಲದ ವಿವರ: ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು 75.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ!
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಕೇವಲ 19.37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2024-25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆದಾಯ 184.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 34 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
