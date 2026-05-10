2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್, ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಯುಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಭಾರಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಾದೇಶ
2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಜನಾದೇಶ ನೀಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 234 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ 'ದ್ರಾವಿಡ' ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿವೆ.
ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ 'ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (5), ಸಿಪಿಐ-ಎಂ (2), ಸಿಪಿಐ (2), ವಿಸಿಕೆ (2) ಮತ್ತು ಐಯುಎಂಎಲ್ (2) ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
'ತಳಪತಿ'ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ
ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ 'ತಳಪತಿ' ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ವಿಜಯ್, ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನಟ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಟರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗುರುತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸದಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ TVK ಪಕ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದರೂ, ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
2009ರಿಂದಲೇ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಜಯ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆರಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಚಿ ಈಸ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
