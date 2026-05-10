- ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮೀಯ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ; ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಜನ!
ನಟ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷದ ಕೀರ್ತನಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಪೇಪರ್ ನೋಡದೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಜಯ್!
ಸಮಾರಂಭದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ. 'ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಎಂಬ ನಾನು….' ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆಯೇ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. 'ಆಂಡವನ್' (ದೇವರು) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು, ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಓದಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಟಿವಿಕೆ (TVK) ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ: 9 ಸಚಿವರ ಪದಗ್ರಹಣ
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 120 ಶಾಸಕರ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಸಚಿವರು ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಚಿವರ ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 'ಯುವ' ಸಂಚಲನ: ಯಾರು ಈ ಕೀರ್ತನಾ?
ಈ ಬಾರಿಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 29 ವರ್ಷದ ಸೆಲ್ವಿ ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ. ಶಿವಕಾಶಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇವರು, ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೀರ್ತನಾ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದಾಖಲೆ: ಶಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ದಶಕಗಳ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುರಿದು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ: ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ (ಅಂಕಿಅಂಶ) ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿರುವ ಇವರು, ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರೂ ಹೌದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ದಶಕಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್, ಹೊಸ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ
