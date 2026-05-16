- ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ Thalapathy Vijay ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋದು ಪಕ್ಕಾ! ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಷಿ!
CM Thalapathy Vijay: ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೆಲ್ವಿ ಅವರು ನಟ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಭವ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸಮಯದ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು 2028ರವರೆಗೆ ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೆಲ್ವಿ
ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೆಲ್ವಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಾಭವ ವರ್ಷದ ಫಲ ಮತ್ತು 'ವಿಜಯ್' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಮುಖ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಪರಾಭವ ವರ್ಷ' ಇದು. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ, ಜನರು 100% ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಮಾಣವಚನ?
9 ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ದಾರ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರ
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ
