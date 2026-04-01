ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ; ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಜೀವ ಭಯ
ಕಲಿಯುಗದ ವೈಕುಂಠ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆದು ಸಾಗುವ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷಣೆ
ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಅಲಿಪಿರಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಓಡಾಟ ಇರುವುದರಿಂದ, ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲಿಪಿರಿ ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು
ಅಲಿಪಿರಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲದವರೆಗಿನ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ವಿಶೇಷ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 400 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನೂ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿಯಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಇವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ 'ಧೀರಾ' ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.
ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ
ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗೂ ಅಲರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಲರಾಂ ಸೈರನ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೊಳಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಟಿಟಿಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 110 ರಿಂದ 125 ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಂ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ತರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಗಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 'ಜೇರಾ' ಹೆಸರಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನೂ ಟಿಟಿಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕಣ್ಗಾವಲು ಮಾಡಲಿವೆೆ. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಜೆ 6:30 ರಿಂದ ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದ ದಾನಿ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಅಂದಾಜು – ವೇಗವಾಗಿ ದರ್ಶನ
ಟಿಟಿಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ, ಮಾಢ ಬೀದಿಗಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಭಕ್ತರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಐ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶ್ರೀవారి ದರ್ಶನ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ
ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದಾದ್ಯಂತ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ.
