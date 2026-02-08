8th Pay Commission: ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
8th Pay Commission: MyGov ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಆಯೋಗವು ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಆಯೋಗ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯೋಗವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಆಯೋಗವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಆಯೋಗವು MyGov ಪೋರ್ಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ
ವೇತನ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ನಂಬುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (https://8cpc.gov.in/) ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ MyGov ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
18 ಪ್ರಶ್ನೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಲು MyGov ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 18 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೇತನ ರಚನೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ಬಡ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರ ಗುರುತನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 16, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು MyGov ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್, ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಡಿಎ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು
ಈ ಬಾರಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಕೇವಲ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಆಯೋಗದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ