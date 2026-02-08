ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರು ದಲೈಲಾಮಾ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನಡುವೆ ನಂಟಿದೆ ಎಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ದಲೈಲಾಮಾ ಕಚೇರಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕುಖ್ಯಾತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರು ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ದಲೈಲಾಮಾ ಕಚೇರಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 'ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದು..." ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. pic.twitter.com/QtV6B3Wr0u — Dalai Lama (@DalaiLama) February 8, 2026
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕಳೆದ ಜನವರಿ 31 ರಂದು, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು, 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1.80 ಲಕ್ಷ ಫೋಟೋಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚ್, "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಕಾಯ್ದೆ
ಅಲ್ ಜಝೀರಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಡರಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಕಾಯ್ದೆ'ಯನ್ನು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಗಡುವನ್ನು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 19) ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನೂರಾರು ವಕೀಲರು ಈ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗುರುತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಂಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾನನ್, ವುಡಿ ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತನ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಾಗಾಟದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಈ 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್'.
ಲೈಂಗಿಕ ಸಾಗಾಟದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಜೈಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2008ರಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಆತ 13 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ.(ANI)
