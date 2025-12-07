ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ದೇಹ ತೋರಿಸುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು!
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.
ದೇಹವು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಸ್ತನ, ಗರ್ಭಕಂಠ, ಗರ್ಭಾಶಯ, ಅಂಡಾಶಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕರುಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತಡ, ವಯಸ್ಸು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಆಯಾಸದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ವಯಸ್ಸು, ಬೊಜ್ಜು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳು
ಆನುವಂಶಿಕ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಬೊಜ್ಜು, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ (ಕರಿದ ಆಹಾರ, ರೆಡ್ ಮೀಟ್) ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ರೋಗವನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗೃತಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರ. ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರೋಗವನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸವೇ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನಬಹುದು
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಋತುಬಂಧದ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
ಅಸಹಜ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಋತುಬಂಧದ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ರಾವಗಳು ಗರ್ಭಕಂಠ, ಗರ್ಭಾಶಯ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.
ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ
ಸ್ತನದ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ರಾವ, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪವಾಗುವುದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ ಇರಬಹುದು.
ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ
ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರವು ಅಂಡಾಶಯ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು!
ಸೊಂಟ, ಮೂಳೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
