ಸೋಂಕು ನಿವಾರಿಸಲು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವಿಸ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಬೇರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಾಡಬಹುದು. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾರದಿರಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೇವಿಸಬೇಕು ನೋಡೋಣ.



ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ (hot and light food) ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಕಿಚಡಿ ಅಥವಾ ಗಂಜಿಯಂತಹ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ (eat when you are hungry)

ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗುವವರೆಗೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಸಿವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.