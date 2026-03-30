ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ
Prostate cancer risk ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು “ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್”… ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಇವು… ಗಮನಿಸಿ!
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ನೋವು
ಮೂತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುವುದು
ರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಬೆನ್ನು ಕೆಳಭಾಗ, ತೊಡೆ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು
ಸದಾ ದಣಿವು, ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು!
ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೆ
ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ, ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಸೇವನೆ
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು (ಒಬ್ಬೆಸಿಟಿ)
ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಬಹುದು
ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು
ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
50 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ PSA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
