ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್… ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
Nipah Virus: ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಈ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಿಪಾ ವೈರಸ್
ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ರೋಗಗಳು
ನಿಪಾ ರೋಗವು ಅಪರೂಪದ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಪಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವೈರಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ರೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿಪಾಹ್ ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕೇರಳದಂತಹ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ರೋಗವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ನಿಪಾಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ರೋಗಿಗಳು ವಾಂತಿ, ದೇಹದ ನೋವು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ರೋಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವೈರಸ್ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಮೆದುಳಿನ ಊತ, ಕೋಮಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ:
- ವೈರಸ್ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು. ಸೋಂಕಿತ ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೋಗ ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
- ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಹಂದಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರೋಗವು ಒಬ್ಬ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ನಿಪಾಹ್ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
- ಬೇಯಿಸದ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
- ಹಸಿ ಹೆಂಡ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ನಿಯಮಿತ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಿಪಾಹ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
