Homemade Milk Malai: ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸಲು ದಪ್ಪನೆಯ ಕೆನೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ
Kitchen Tips: ದಪ್ಪನೆಯ ಕೆನೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಾಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಿದರೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಪ್ಪ ಕೆನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಕೆನೆ
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕೆನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಮತ್ತು ಕುದಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಕೆನೆ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆನೆ ತೆಗೆಯಲು ಯಾವ ಹಾಲು ಉತ್ತಮ?
ನೀವು ದಪ್ಪವಾದ ಕೆನೆ ಬಯಸಿದರೆ, ಪೂರ್ಣ-ಕೆನೆ ಹಾಲನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಫುಲ್ ಕ್ರೀಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಾಲು ಕುದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ
ಹಾಲನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ (70–80°C) ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹಾಲು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, 1–2 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಯಾವಾಗ ಕುದಿಸಬೇಕು
ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕ್ರೀಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಹಾಲು ಕುದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ನೀಡಿ.
ಕುದಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕ್ರೀಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಾಲನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ:
ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು
ಹಾಲು ತಣ್ಣಗಾದ 6–8 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚಮಚದಿಂದ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
