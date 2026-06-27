ನೀವೂ ರೀಲ್ಸ್’ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ 5 ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ
Reels Addiction: ನೀವು ಕೂಡ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಚಟದಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವ ಚಟ ನಿಮಗೂ ಇದೆಯೇ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಹಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಿನವಿಡೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಚಟವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ರೀಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂಬಂತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಚಟ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ 5 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಲು, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಿಯಿರಿ
ನೀವು ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ರೀಲ್ಗಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಓದುವುದು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವುದು, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನೀವು Instagram, Facebook ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎದ್ದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
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