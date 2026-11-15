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- ಬೇಸಿಗೆಗಿಂತ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ
ಬೇಸಿಗೆಗಿಂತ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ
Jaggery benefits in winter: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸವಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಟೀಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲು ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊಟದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಿಂತ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ನೀಡುವ ಗುಣವಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ (Iron) ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಖನಿಜಗಳು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವಿನಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಪರೋಟ, ಹಲ್ವಾದಂತಹ ಭಾರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಊಟದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೈ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ, ತಲೆಸುತ್ತುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 25 ಗ್ರಾಂ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಸ್ಟೌ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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