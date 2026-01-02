- Home
- Life
- Health
- ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ! ಅಸಿಡಿಟಿ ತಡೆಯಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ! ಅಸಿಡಿಟಿ ತಡೆಯಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ
ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ತಿನ್ನಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಬೇಗನೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ
ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೋಪ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನಬೇಡಿ
ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತರವಿರಲಿ.
ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗಮನವಿರಲಿ
ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.