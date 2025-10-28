ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇಹವು ಈ 5 ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ!
5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ..
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಲದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಲದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅದು ಎದೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೇಗು
ಊಟದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೇಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೇಗು, ಲೋಹೀಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
*ಪ್ರತಿದಿನ ಧೂಮಪಾನ.
*ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ.
*ದಿನಾ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ.
*ಬೊಜ್ಜು.
*ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ.
*ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಲೋಹ, ಮರ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.
*ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್-ಬಾರ್ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು.
*ಕೆಲವು ಜೀನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ.