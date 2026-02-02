50 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಈ 5 ಮೀನಿನಲ್ಲಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿ, ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ
ಆ ಮೀನುಗಳು ಯಾವುವು?
ನೀವು ಮಾರ್ಕೇಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದುಬಾರಿ ಮೀನುಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೀನುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ..
ಸಾರ್ಡೀನ್
ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ಡೀನ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಕರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಈ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಂಚೊವಿ
ಮಸುಕಾದ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಆಂಚೊವಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿಯ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಪ್, ಗ್ರೇವಿ, ಅವಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯೂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಡೈ ಮೀನು
ಒಂದು ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಡೈ ಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 30 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ.. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಪಿಸ್ನಂತಹ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಸುಡೈ ಮೀನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕೊಡುವ ಮೀನು
ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಗಾಢ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೊಡುವ ಮೀನು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ, ಫ್ರೈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸತು, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್
ದೇಹವು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ಡೀನ್ಗಳಂತೆ ರುಚಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
