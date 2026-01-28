10 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು: ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೂಪರ್!
10 ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು: 10 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ರೆಡ್ಮಿ, ಪೋಕೋ, ಐಟೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳೆಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಕೇವಲ 8 ಸಾವಿರದಿಂದ ಶುರು.. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 10,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಕಾಲಿಂಗ್, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವು ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಾಪಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F06
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಮಾದರಿಯು 10 ಸಾವಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದರಲ್ಲಿ 5000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಫೋನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
• ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 8,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 9,999 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
3. ಪೋಕೋ C75
ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಕೋ C75 ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
• ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 6.88 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 5MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇವೆ.
• ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 5160mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
• ಬೆಲೆ: ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ರೂ. 8,149 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2. ರೆಡ್ಮಿ 14C 5G
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5G ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ರೆಡ್ಮಿ 14C ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
• ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 4 Gen 2 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
• ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಇದರಲ್ಲಿ 50 MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇವೆ, ಇವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಲ್ಲವು.
• ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5160mAh, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
• ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಈ ಫೋನ್ 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 9,499 ಆಗಿದೆ.
4. ಐಟೆಲ್ A95
ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯು A95 ಎಂಬ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
• ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದರಲ್ಲಿ 6.6 ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
• AI ಫೀಚರ್ಗಳು: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ Aivana ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
• ಬೆಲೆ: 4GB RAM ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 9,599 ಆಗಿದ್ದರೆ, 6GB RAM ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 9,999 ಆಗಿದೆ.
5. ಮೋಟೋ G35 5G
10 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೋಟೋ G35 5G. ಇದರಲ್ಲಿ 5000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ 8MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 16MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಫೋನ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ. 9,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 5G ಫೋನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು 10,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡಲು ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ರೆಡ್ಮಿ, ಪೋಕೋ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5000mAh ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
